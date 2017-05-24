委内瑞拉7月底进行制宪大会选举

（联合早报网讯）委内瑞拉国家选举委员会主席卢塞纳23日宣布，将于7月底进行制宪大会选举，并于12月10日举行州长选举。

卢塞纳说，国家选举委员会将于近日召开会议，制定详细的制宪大会选举日程表，计划7月底前通过选举产生540名制宪大会成员来重新制定国家宪法，以维护国家的民主与和平。

卢塞纳还宣布将于12月10日进行本应于去年举行的全国州长选举。

委内瑞拉总统马杜罗23日早些时候向国家选举委员会提交了有关制宪大会成员推举方式的总统令。根据总统令，540名成员中将有364人以地区为单位产生，其余制宪大会成员将从农民、渔民、工人、残疾人、退休老人、学生、企业家以及社区委员会成员这些具有特定社会背景的人群中选举产生。

同日，委反对党联盟宣布，坚决反对马杜罗提出的制宪大会成员推举方式，并称这是“骗局”，要求反对党支持者继续占领街头进行抗议。

自3月底以来，委反对党在全国发起持续的反政府示威活动，累计造成53人死亡、近1000人受伤，上千人被捕。

马杜罗5月1日宣布启动制宪大会重新制定委内瑞拉宪法，以解决当前的政治危机。反对党认为这是马杜罗政府逃避应于今年下半年举行地方选举的借口，并呼吁进一步升级反政府示威活动。

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