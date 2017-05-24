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快讯：菲南枪手劫持一名天主教神父
（联合早报网讯）法新社报道，菲律宾南部的一群枪手劫持了一名天主教神父。
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艺人醉酒驾车，你怎么看？
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人都可能犯错，只要他认错，就原谅他吧。
做艺人应该以身作则，竟然还犯下这样的错误，不会再继续 支持他。
不管是不是艺人，醉酒驾车就不对，应承担一切后果。
关我什么事？
人都可能犯错，只要他认错，就原谅他吧。
13.3% (257 votes)
做艺人应该以身作则，竟然还犯下这样的错误，不会再继续 支持他。
3.88% (75 votes)
不管是不是艺人，醉酒驾车就不对，应承担一切后果。
76.6% (1480 votes)
关我什么事？
6.21% (120 votes)
Total votes: 1932
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