澳洲科学家发现陆地最古老化石

（联合早报网讯）澳大利亚科学家近日在西澳皮尔布拉（Pilbara）地区的一处温泉里发现陆地上最古老的化石，科学家表示，这表明生命最初起源也许在陆地上的淡水温泉，而非海洋。

据澳洲网24日报道，这一研究发表在《自然通讯》（Nature Communications）期刊。新州大学研究人员近日在皮尔布拉地区一个温泉里发现古老沉积物，这一沉积物包含古老微生物制造出的矿物质。研究人员认为，这一沉积物是在陆地上的温泉中，而非海洋中的温泉里产生的。这一发现表明，最初的生命可能是在陆地上的温泉里产生，而不是深海的热水里。同时，这一发现为火星古老生命研究提供证据。

首席研究员、新州大学博士生乔基奇（Tara Djokic）说：“我们这一令人激动的发现并未追溯30亿年前生命在温泉里出现的时间，而是表明生命在陆地上出现的时间远比我们此前认为得要早。同时，这一发现或揭示，生命最初起源于淡水陆地温泉，而非广泛认为的生命起源于海洋而后在陆地上进化。”

他还表示，“我们的研究对火星的生命探索有着重大意义，因为火星也存在与皮尔布拉相似年份的古老温泉沉积物”。

新州大学天体生物学中心（Australian Centre for Astrobiology）主任马丁（Martin Van Kranendonk）说：“这一发现显示，在地球历史的早期，陆地淡水中存在的生命有丰富的多样性。”

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