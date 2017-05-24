澳洲公布悉尼劫持事件最新报告

（联合早报网讯）澳大利亚24日公布了2014年12月悉尼咖啡馆人质劫持事件最新调查报告。报告认为，警方在执行任务过程中存在失误，但恐怖分子是造成人员伤亡的唯一罪魁祸首。

2014年12月15日，悉尼市中心马丁广场一家咖啡馆发生人质劫持事件。16日凌晨，武装警察闯入店内。最终，劫匪莫尼斯、咖啡馆经理约翰逊和女律师道森三人死亡。莫尼斯1996年以难民身份进入澳洲，曾因谋杀前妻在澳洲被拘留，并遭到多项性侵指控。

据新华社报道，报告负责人、新南威尔士州调查官巴恩斯说，在劫匪枪击人质前10分钟，警察就应该发起行动。“警方没有下达决定性行动指令的这10分钟太漫长了。在警方终于下令突入咖啡馆的同时，咖啡馆经理约翰逊被劫匪枪杀。”

此外，巴恩斯还认为警方没有及时让谈判专家与劫匪进行接触，“是人质劫持事件中的重大失误”。报告还批评新南威尔士州司法部门允许莫尼斯被保释的决定。

不过，巴恩斯同时肯定了警方的英勇表现，认为“人质劫持事件中的伤亡并不是由于警方在事发时处理不当造成的”，莫尼斯才是造成一切恶果的元凶。

在警方冲入咖啡馆与劫匪交火过程中，38岁女律师道森被警察射出的子弹弹片误伤身亡。巴恩斯认为，这是“可怕的意外”，警察的行为“并未过度”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅