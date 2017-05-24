马克龙建议延长国家紧急状态至11月

（联合早报网讯）在英国曼彻斯特恐袭案发生两天后，法国总统府24日宣布，总统马克龙当天决定向议会提出建议，将原本于今年7月15日到期的国家紧急状态延长至11月1日。

据新华社报道，马克龙在当天召开的法国国防与国家安全委员会会议上作出这一决定。同时，马克龙还要求法国政府就国家紧急状态到期后如何应对恐怖袭击威胁提出措施建议。这一要求旨在为法国政府在未来数周内推出新反恐法案作准备。

报道称，马克龙在会议上还就成立跨部门反恐协调中心作出指示，该中心的组织架构将在今年6月7日前由法国国防与国家安全委员会决定。马克龙曾在今年法国总统竞选期间承诺成立这一机构，以加强反恐。

法国总理菲利普当天在新闻发布会上说，之所以打算延长国家紧急状态，是由于法国面临的恐怖主义威胁“依然处于很高水平”。

2015年11月13日巴黎发生连环恐怖袭击后，时任法国总统奥朗德宣布法国进入国家紧急状态。由于法国反恐形势一直较为严峻，国家紧急状态多次延长。去年12月，法国议会批准将这一状态延长至今年7月中旬。

法国有关法律规定，在紧急状态下，政府可以实施宵禁以限制人员和车辆通行，警方可以无需法官文书就对有关房屋进行搜查，并对可能给公众安全带来危害的人员的出入进行限制。

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