缅甸发展成果尚未惠及偏远和冲突区儿童

（联合早报网讯）联合国儿童基金会发布的报告“儿童警报”指出，在缅甸的偏远地区和冲突区，贫困和欠发展使得220多万儿童不能从该国的改革与民族和解果实中获益。

儿基会在这份5月23日发布的“儿童警报”中指出，缅甸政府从2010年以来采取的社会和经济改革措施加强了能够增强儿童的健康、教育和保护的体系。目前该国正在起草一部儿童法律，同时增加了对儿童免疫和教育项目的公共开支，这显示出了该国进一步推动儿童福祉的决心。

但是，现在缅甸五岁以下儿童中每天有多达150人死亡，有近30％的儿童中度或重度营养不良，还有半数以上的儿童生活在贫困线以下。

联合国电台引述儿基会的报告说，缅甸面临的真正挑战是确保所有地区的儿童，而不只是生活在城市的儿童能够从迅速的经济发展中获益。

国际社会非常关注缅甸北部若开邦的局势，当地有120万流离失所者，包括许多穆斯林罗兴亚人。但是国际社会很少知道在偏远的克钦邦、掸邦、克伦邦和其他边界地区，缅甸政府军和“族裔武装组织”之间不断出现冲突，迫使当地家庭流离失所。当地平民面临着陷入贫困、无国籍和被贩运的风险，同时很难获得医疗保健和教育服务。

报告呼吁改善受冲突影响的220万儿童获得人道援助的渠道，结束对儿童权利的侵犯，尤其是将儿童用作儿童兵。

儿基会指出，在局势最为严重的若开邦，罗兴亚和其他少数族裔儿童及家庭需要得到保护和帮助，特别是应当开展全面的出生登记，并投资于面向所有儿童的医疗保健和教育服务。

儿基会强调，缅甸将近期经济增长的红利投资于儿童和青少年将能够帮助该国实现一个更加繁荣和稳定的未来。

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