特朗普抵达布鲁塞尔遭遇抗议示威

（联合早报网讯）美国总统特朗普24日下午抵达布鲁塞尔，他将在次日出席在此间举行的北约峰会，并会晤欧盟领导人。

正当美国总统与比利时国王、首相相谈甚欢之际，有近6000人参加的“不欢迎特朗普”抗议示威活动正在布鲁塞尔市中心举行。一年多前，特朗普曾将布鲁塞尔比喻为“地狱”，让比利时人甚为不满。

此间媒体报道指出，众多群众举着“不欢迎特朗普”的牌子示威，发泄着对美国总统的愤怒。从当天下午五点开始的示威活动有可能会持续到深夜。

尽管比利时民众并不欢迎这位上任百余天的美国总统，比利时官方还是给予特朗普最高的礼遇。比利时首相米歇尔夫妇亲临机场迎接，比利时国王菲利普夫妇则在皇宫与其会面交谈。

特朗普也给足了比利时官方面子。特朗普夫妇与比利时国王伉俪交流了20多分钟，特朗普与米歇尔的会晤时间接近一个小时，都超出了预定的计划。

特朗普在与米歇尔会晤时告诉后者：“当今世界正处于令人不满的阶段，但恐怖主义终将会被击溃。我们会取得最后的胜利。”

米歇尔在总结与特朗普的会晤时指出：“这是一次没有禁忌、没有冠冕堂皇外交辞令的会晤。我与特朗普总统就诸多问题交换了意见。”据悉，比利时外长和防长都出席了与特朗普的会晤活动。

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