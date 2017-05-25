菲军方在马拉维击毙13名武装分子

（联合早报网讯）菲律宾军方24日晚间透露，菲政府军及警察已在南部城市马拉维击毙13名武装分子，菲政府军及警察方面则有5人阵亡，31人受伤。

中新社报道，从23日下午开始，菲政府军及警察在马拉维市与“马巫德”反政府武装及“阿布沙耶夫”极端组织头目哈皮隆率领的武装分子持续交火。

菲律宾武装部队公共事务办公室主任阿雷瓦洛24日晚间说，在被政府军及警察击毙的13名武装分子中，有2人的尸体已经被找到并确认身份。

阿雷瓦洛透露，菲政府军经将武装分子清除出马拉维市政府、棉兰老岛国立大学和当地一家医院。菲律宾军方西棉兰老军区司令加尔维斯表示，可能需要两到三天才能将武装分子布置在马拉维市的狙击手和土制炸弹彻底清除，“对付这些威胁，我们需要非常小心。”

有消息称，菲律宾军方估计参与马拉维市冲突事件的武装分子大约有50至80人。有武装分子闯入马拉维市监狱，制服狱警，释放了超过100名囚犯。当地已有数千民众被迫逃离家园。

菲律宾总统杜特尔特早前宣布对马拉维市所在的棉兰老岛全境实行为期60天的军事管制。

杜特尔特向公众保证，不会容许在实行军事管制期间发生侵犯人权事件，当局所有决定及行动的根本出发点是为了保护人民的安全与福祉。

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