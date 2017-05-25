美国新医保法案将使2300万人失去医保

（联合早报网讯）美国国会预算办公室（CBO）24日发布报告称，众议院5日通过的《美国医保法》将使2300万人在未来十年失去医保。该法案也将使美国财政赤字在未来十年减少1190万美元。

废除和取代“奥巴马医改”即《平价医疗法案》是美国总统特朗普和共和党在去年大选期间的重要承诺。

今年3月初，众议院共和党提出了新医改方案《美国医疗法案》，却因共和党内部自由党团等反对未能付诸表决。本月初，修改版的《美国医疗法案》最终在受共和党控制的众议院以4票的微弱优势获得通过。

国会预算办公室3月中旬曾对旧版的《美国医疗法案》作出评估称，相比现行的“奥巴马医改”，该方案将使1400万人在2018年失去医保，到2026年失去医保的人数将高达2400万。

对于新版的《美国医疗法案》，CBO报告估计，到2026年失去医保的人数可能会比旧版少100万人，同时会使保费降低。

众议院议长、共和党议员瑞安说，这份报告证明《美国医疗法案》实现了共和党的任务，即降低保费、降低财政赤字。

但众议院少数党领袖佩洛希指出，CBO报告说明“特朗普医改”将对工薪家庭和老年人带来可怕的后果，《美国医疗法案》表面上是医保法，实际上是给那些亿万富翁减税。

美国广播公司（ABC）、美国有线电视新闻网（CNN）等认为，CBO的报告将使参议院未来对《美国医疗法案》的讨论更加激烈。

此前，在众议院投票表决《美国医疗法案》时，民主党议员无一投赞成票。

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