普腾被卖 马哈迪哭诉：我失去了孩子

（联合早报网讯）一手创建马来西亚国产车企业普腾的前首相马哈迪哭诉，他的“孩子”被人卖了以偿还国家欠下的巨款，并指这只是开始，政府接下来还会变卖土地，甚至整个国家。

马来西亚政联公司多元资源工业（DRBHCOM）昨天宣布脱售普腾（Proton）的49.9%股权给中国浙江吉利控股集团（Geely）。

马哈迪今日针对此事在博客撰文说，他很难过，并且哭了，因为普腾已不再是马来西亚的国产车，即使普腾日后再成功，也与马来西亚无关，无法再让马来西亚人感到骄傲。

马哈迪也感叹自己年事已高，却在步入晚年时，眼睁睁看着自己的心血及国家被卖给了外国人。

他说：“我已时日无多。我活过了一般人平均寿命的年龄，临终之前，将目睹心爱的国家卖给外国人，以解决万亿令吉债务……普腾，我的心血已售出。这或许是大抛售的开始，这无法逆转。我们无法赚取数以十亿令吉还债，唯一出路是变卖资产。最终，我们会丧失国家。毋庸置疑，这是一个伟大的国家，但由别人掌握。”

普腾是由马哈迪于1983年创立，马来西亚政府一直透过国库控股持有它，直至2012年才脱售给多元资源工业。

马哈迪向来视普腾为其政治遗产，因此极力反对把普腾卖给外资，还批评这是与他反目成仇的首相纳吉，为打击他才这么做。但纳吉强调，让外资持股是要协助普腾摆脱市场占有率下跌及财务困境。

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