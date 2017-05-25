美要航空公司换客机座椅

（联合早报网讯） 美国联邦航空管理局（FAA）24日要求航空公司五年内拆除一些小型客机的一万多张特定座椅，这些座椅在有生还机会的紧急降落时，可能会造成乘客颈部严重受伤。

美国联邦航空管理局当天发布了29页的文件说明，并称这项规定的目的在于确保乘客在有生还机会的紧急降落时免受重伤。

美国联邦航空管理局和巴西民航部门审查了一些视频后，发现飞机紧急降落时，乘客有可能在身体滑下座位的当儿，下巴撞向前座椅背的小桌板上，导致颈部严重受伤。

座椅和航空内饰制造商加州卓达座椅公司（Zodiac Seats California LLC）生产的这些特定座椅分别在波音717-200，麦道90-30，加拿大的庞巴迪CRJ700，CRJ900和Q400，以及巴西航空的E170和E190等机型上。

庞巴迪和巴西航空抱怨说，美国联邦航空管理局的研究不全面，导致他们要花费近90万美元更换座椅。

美国媒体报道称，以犹太州圣乔治的西部天空航空公司为例，共有155架飞机需要更换座椅。

西部天空是为美国四家主要航空公司美利坚航空、达美航空、联合航空和阿拉斯加航空提供支线航班的区域性航空公司。

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