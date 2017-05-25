美国选民多认为主流媒体有很多假新闻

（联合早报网讯）一项民调显示，接近三分二美国选民认为美国主流媒体“有很多假新闻”。同时，高达84%的受访者表示，他们很难判断在线新闻的真假。

新华社报道，哈佛大学美国政治研究中心与哈里斯民调公司共同进行的这份民调显示，认为美国主流媒体“有很多假新闻”的美国选民占比高达65%。这份民调还显示，六成受访者认为美国总统特朗普对媒体不公平，认为媒体对特朗普不公平的占比为48%。

“哈佛－哈里斯”共同民调负责人佩恩就此分析说：“在美国，许多媒体现在仅是党派分裂的另一个组成部分，共和党人不信任‘主流’媒体，民主党人则认为这些媒体反映了他们的信念。”

特朗普就职以来，与《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网（CNN）、美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）等美国纸媒与电视媒体展开激烈舆论战。特朗普屡次抨击美国主流媒体制造假新闻，公开支持媒体是“反对党”的说法，并采取措施削弱主流媒体影响力。对特朗普持批评态度的美国主流媒体则指责特朗普把所有关于他的负面报道一概称为假新闻。

“哈佛－哈里斯”民调于5月17日至20日在线调查了2006名注册选民。

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