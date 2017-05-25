日本主妇或将成为便利店主战力

（联合早报网讯）日本全家便利店将敦促各个店铺积极招聘家庭主妇。计划在日本国内约1万8000家店铺在今后两年里招聘10万名主妇，以缓和劳动力短缺的问题。

全家便利店（FamilyMart UNY Holdings Co,）将逐步完善育儿设施、短时工作、以及将店内兼职人员录用为总部合同工的制度等，打造对育儿期女性更加有利工作环境。在日本劳动力短缺日趋严重的背景下，主妇具有熟悉当地信息、擅长接待顾客的优点，全家有意将主妇作为店铺的战斗力。

在全家的全国店铺，现在有约20万人在工作。其中主妇占四分之一，约为5万人，今后力争增加至15万人。如果实现目标，整体员工人数也将增至30万人，主妇能够占到一半。

日本经济新闻网的报道说，24小时营业的便利店店员以学生兼职和自由打工族为中心，与主妇临时工占大部分的超市相比，便利店店员中的主妇比率较低。招聘员工基本是由各个店铺来决定，但全家为了提升主妇的积极性，提出了仅在儿童上学的上午工作等的工作方式，还将推出包括福利保健在内的援助制度。

此外，全家还将新建育儿期店员可低价利用的保育设施。首先计划2018年春在东京丰岛区内开设，今后将以主要城市为中心逐渐扩大设施。自7月起，在全家总部的主导下，呼吁店铺采取每天三小时的短时工作、将员工分为“仅接待顾客”和“仅负责烹调”等的分工工作，招聘店员时就注明选择多样化的工作方式。

同时，儿童教育费的准备金制度、通信费补贴、发放新商品试吃券等也将在2017年夏季之后启动。这些制度的受惠对象不仅局限于主妇，将有助于确保人才。

2017年夏季，全家还将推出兼职店员录用为全家总部的地区合同工制度。以待客能力高、工作热情高的店员为对象，在2018年春季之前首先录用200人左右。使之负责自家附近的多家便利店，工作范围也扩大至店员教育等方面。

据日本厚生劳动省统计，专职主妇家庭截至2016年达到664万家。有意愿但因育儿等无法工作的情况很多。全家预测，日本具有400万人左右的潜在劳动力。在劳动力短缺局面加强的背景下，其他竞争对手的便利店也将积极招聘主妇的趋势有可能扩大。

路透社4月25日的报道指出，全家以及另外两家便利店集团罗森(Lawson）和7-Eleven在日本经济长期低迷期间不断扩张，他们担心若缩减门市，将会导致市占率流失，也有损其随时提供客人方便的形象。目前，他们都忙于缓解加盟店所面临的压力，全家社长高柳浩二当时说：“我们是社会基础建设的一部分……我们有必须要完成的任务。”

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