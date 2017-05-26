特朗普北约峰会批评盟友

（联合早报网讯） 美国总统特朗普25日在他首次出席的北约峰会上，不留情面地指责23个北约成员国未能实现分摊军费的目标。

特朗普是在出席北约新总部大楼落成仪式时做上述表示。原本理应喜庆的气氛被特朗普的批评致辞搞得分外尴尬，站在场下的德国总理默克尔和法国总统马克龙面无表情。

特朗普说：“北约未来注定会着重关注恐怖主义及移民问题，当然也要应对来自俄罗斯及北约东部边境的威胁。这些原因使得我必须非常、非常直接地对秘书长斯托尔滕贝格和其他成员国说清楚：北约成员最终必须按照其份额承担军费，达到他们应尽的经济义务。”

他强调：“目前，28个成员国中有23个国家未能支付其应该支付的份额。这对美国人民及其纳税人是不公平的。”

特朗普期望北约盟国能够尽快将各自的军费开支达到国内生产总值（GDP）的2%。目前，能够达到这一标准的只有美国、英国、爱沙尼亚、希腊和波兰等五个北约成员国。

特朗普指出，由于面临的威胁日益紧迫，过去拖欠的军费开支庞大，即便北约盟国能够尽快将各自的军费开支达到GDP的2%，对于武器装备的更新换代以及军队的扩充来说也是杯水车薪。

他指出：“如果北约各国能够充分、完全地履行义务，北约将远比今日的北约更强大，尤其是在面对恐怖主义威胁的当下。”

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