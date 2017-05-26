扎克伯格获哈佛荣誉学位

（联合早报网讯） 美国哈佛大学最著名的辍学学生之一、面簿创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四获颁哈佛荣誉学位。

目前身价620亿美元的扎克伯格在离开哈佛12年后，周四首次重返哈佛。他当天在哈佛的毕业典礼上发表演讲，并参观了当年住过的宿舍。

扎克伯格指着宿舍内的一个小木桌和椅子说：“这是我坐的地方。我在这里用我的小笔记本电脑，这是我编写面簿（Facebook）的地方。”

当时扎克伯格是大二学生，现在，这张桌子仍在同一个地方。

扎克伯格回忆称，自己当年连续几天通宵达旦编写面簿代码，常到附近一间小便利店买小吃，然后用微波炉加热吃。

他还自爆，当年因建立“FaceSmash”网站而差点被退学。这个网站是一个让学生比较彼此吸引力的地方，可以说是面簿的前身。

扎克伯格笑称：“这是一个恶作剧，很有趣，但品味有点差。”

由于哈佛大学计划对扎克伯格住过的宿舍进行翻新，扎克伯格表示：“我可能永远不会再回到这个特定的房间了，但这是一个在我生命中发生过很多特别事情的地方，我真的非常感谢这个地方。”

据悉，扎克伯格当时的女友、现在的妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）也是在哈佛念书时认识的。

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