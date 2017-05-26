共同社：特朗普拟11月访日

（联合早报网讯） 据共同社报道，美国总统特朗普拟今年11月配合对东南亚的访问首次造访日本，目前正在展开协调。

曾担任政权交接小组干部、现在也从外部参与政策制定的町田亚土（Ado Machida）25日接受共同社采访时透露了这一消息。

町田表示，期待日本在安保领域以及市场开放发挥更大作用，这或将成为首相安倍晋三和特朗普首脑会谈的焦点。

特朗普计划出席11月在越南举行的亚太经合组织会议（APEC）首脑会议，以及在菲律宾召开的东亚峰会。

町田说：“（特朗普的）日程虽有不确定因素，但访日应在（访问东南亚）前后。”

町田在政权交接小组担任负责人，参与制定旨在创造就业机会的“百日计划”、“二百日计划”，经常出入白宫、并与日本的国会议员多次会面。

他就日美同盟的方式指出，“日本越强大，作为美国越能够安心”，认为为了亚太地区的稳定，自卫队应当积极发挥作用。

关于在《宪法》第九条中明确写进自卫队的安倍的修宪提案，他表示，“特朗普可能认为美国不能挑唆，但将支持”。

町田称，提出“美国第一”主义的特朗普在贸易政策上“完全出于是否有利于美国国民的观点来判断”，表示预计将推动双边谈判。

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