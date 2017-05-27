美将首度测试拦截洲际弹道导弹

（联合早报网讯）美国官员指出，美国下周将测试一套现有导弹防御系统，以尝试拦截洲际弹道导弹（ICBM）。这项测试预定本月30日进行，将是美国首度尝试拦截洲际弹道导弹。

据星岛日报报道，美国已在适当之处使用“陆基飞行中途导弹防御系统”（GMD），以防御朝鲜等国家攻击及拦截其他型式导弹，但从未试过拦截洲际弹道导弹。尽管美国官员认为平壤在掌握完成洲际弹道导弹的专业知识上仍有几年落差，但正取得进展。美国国防情报局局长本周表示，如任其发展，朝鲜正迈向拥有足以攻击美国的核武导弹“无可避免”之路。

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