气候变化可能导致睡眠减少

（联合早报网讯） 美国研究发现，气候变化导致的夜间气温上升可能让人们睡眠减少，穷人和老人受到的影响最大。

加利福尼亚大学旧金山分校等机构的研究人员26日在《科学进展》杂志上报告说，他们分析了2002年至2011年一份全国调查中76.5万名参与者的睡眠数据，并与同期的气温数据联系在一起，利用数学模型计算气候变化对睡眠质量的影响。

研究表明，夜间气温每上升一摄氏度，将导致每月每100人中多出三个睡眠不足的夜晚。换言之，如果美国夜间气温上升一摄氏度，那么美国人单月将多出900万个睡眠不足的夜晚，一年则将多出1.1亿个睡眠不足的夜晚。

研究还显示，夏季夜间气温上升对睡眠的负面影响几乎是其他季节的三倍。从收入和年龄看，65岁以上的老人和年收入五万美元以下的人受影响最严重，对老年人的影响是年轻人的两倍，对低收入人群的影响是高收入人群的三倍。

研究负责人奥布拉多维奇在一份声明中说，睡眠对健康至关重要，睡眠太少会让人容易生病或出现慢性疾病等问题，他们的研究不仅表明环境温度可干扰睡眠，而且显示气候变化导致睡眠损失率上升，可能让情况变得更糟。

奥布拉多维奇说：“我们没有全球睡眠数据，但假如模式类似，可以想象，那些升温更快、更贫穷或两者兼而有之的地区，情况可能更坏。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅