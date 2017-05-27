马国警方逮捕IS军火供应者

（联合早报网讯）马来西亚警察总长卡立阿布巴卡今天宣布，警方政治部反恐组本月23至26日在吉兰丹丶雪兰莪丶霹雳和吉打逮捕六名相信涉及恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织、IS）活动的马国男子。他说，其中一名被捕者是专门为当地伊国组织支持者供应军火的的27岁养牛人。当局正循线追查这些军火的来源与流向。

卡立今天发布声明表示，这名养牛人莫哈末慕查法自知涉嫌向伊国组织分子供应军火而遭警方通缉后，本月23日在吉兰丹兰斗班让向警方自首时被捕。“嫌犯落网前一天（22日）曾按指示携带一把M4卡宾来福枪和一把手枪，从泰南哥乐河潜入泰国匿藏，以免被控拥有军火之罪。”

卡立表示：“警方25日在吉打居林逮捕一名54岁退役军人，此人曾多次汇款约2万令吉（约6500新元）资助叙利亚伊国组织的恐怖活动。警方调查显示，其儿子阿菲夫沙夫万已赴叙利亚参战。”

他说，警方同日也在雪兰莪八打灵再也和吉打双溪大年，各逮捕一名涉嫌支持和援助伊国组织恐怖活动的男子，他们分别是31岁的私人公司品质管理员及33岁的无业汉。

卡立说，警方25及26日又在霹雳和吉打逮捕一对29及23岁的兄弟，他们分别是宗教教师和网络商人。他们也涉嫌透过亲戚支持和援助叙利亚伊国组织的恐怖活动。

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