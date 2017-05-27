马国孕妇搭乘优步遇劫流产

（联合早报网讯）吉隆坡一名孕妇21日晚上搭乘优步回家途中遭司机同伙洗劫，她回家后一直情绪不稳并于今天流产。事件引起马来西亚政府与民众对召车服务安全性的疑虑，当局也要求优步立即改善乘客安全。

26岁的受害者黄美欣今天在记者会上表示，她当晚因不舒服而提早放工乘搭优步回家。她坐上后座后才发现前座还有一名青年。她指这名青年用刀子威胁她交出财物，她将随身的求婚钻戒、两个手提包、钱包、两部手机、手表、手链及200令吉现金（约65新元）都交给对方，并表明自己是孕妇，希望对方不要伤害她。她说，这些财物总值约1.6万令吉（约5200新元）。

黄美欣表示，这名司机过后在一处荒僻地点让她下车。她脱险后向警方报案时，警方指优步公司必须向警方提供司机资料，但该公司迟迟不愿配合。她说，据媒体引述警方说法，这名司机有两项犯罪前科，但优步却仍让此人担任司机，这将影响搭客的安全。

警方接获投报后，已经逮捕涉案的22岁司机。

马来西亚陆路公共交通委员会（SPAD）今天发布声明表示，当局严正看待这起案件上周日在蒲种发生的孕妇被优步（Uber）司机抢劫并弃置路边事件，因此会立即召见优步公司的代表，并要求该公司重新检讨现有的司机筛选程序。

陆路公共交通委员会发表文告指出，这起抢劫事件虽然隶属警方负责调查的犯罪案件，但公交会仍严肃看待此事。声明说，陆交会将立即召见优步公司代表，并要该公司重新检讨现有的司机筛选程序以确保乘客安全。

马来西亚优步公司过后发布声明表示，上述抢劫案仍在调查中，因此暂时无法评论此案。声明表示，优步将配合当局调查，并向公众保证非常重视乘客安全。

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