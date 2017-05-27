曼彻斯特爆炸案调查有重大进展

（联合早报网讯）英国反恐警察部门说，爆炸案幕后网络大部分成员已被捕，调查工作取得重大进展。目前共有11人被扣留协助调查，包括周六突击行动逮捕的两人，估计接下来会有更多人被捕。

英国最高反恐警官、伦敦警察局副局长罗利（Mark Rowley）周五对媒体说，调查工作取得重大进展，短时间内逮捕了很多人。“我们很高兴，已经捉到一些爆炸案的关键成员，不过，还有一些事情得继续处理。”

英国警方说，周六的突击行动多逮捕与爆炸案有关联的两个人。这两名男子年龄分别是20岁和22岁。

爆炸案发生后，军警联手在各大城市与地铁站展开巡逻，加强保安。

凶手阿贝迪（Salman Abedi）在英国当地时间周一晚在美国女歌手亚莉安娜（Ariana Grande）于英格兰西北部曼彻斯特市举行的演唱会上引爆炸弹，导致22人死亡，另有64人受伤。

目前被捕的嫌疑人中，据《卫报》报道说，其中三个是兄弟关系，相信是阿贝迪的表兄弟。较早前，阿贝迪的父亲、哥哥与弟弟已经分别在英国和利比亚被捕。

另一方面，美国女歌手亚莉安娜周五宣布将重回曼徹斯特开唱，为受害者家属募款。

英国周六举行足总杯决赛之外，接下来数周将举办多项重要体育项目。英国当局不敢掉以轻心，大大提升了保安措施。

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