英航电脑大故障：工程人员正“修复系统”

（联合早报网讯）英国航空公司因电脑故障，迫使它取消大部份来往伦敦希斯罗和伦敦盖特威克机场的航班。公司发言人发表工程人员正在修复电脑，希望尽快恢复服务。

据BBC报道，故障在英国当地时间周六（5月27日）发生。公司发言人表示，没有证据显示他们的电脑网络遭受了袭击。首席执行官克鲁兹（Alex Cruz）则表示，初步调查认为事故原因跟电脑的电力系统有关。

英航来往多个城市的航班分别受故障影响，包括罗马、布拉格、希拉格、斯德哥尔摩和马拉加。

英航受影响乘客致歉，表示会向他们退款或安排他们乘坐其他航班。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅