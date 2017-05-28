云顶林家争产风波升级

（联合早报网讯）云顶集团林氏家族争产风波愈演愈烈。集团主席及总裁林国泰质疑侄儿林拱和与林拱耀违法持有澳洲上市公司Donaco国际49.2%股权。林拱和与林拱耀去年起诉林国泰等人而掀起家族争产风波，分析师指林国泰这次转守为攻并反击两名侄儿。

据财经周刊“The Edge”报道，林国泰在一份5月4日的法律文件中，质疑林拱和与林拱耀持有Donaco国际49.2%股权的合法性。

Donaco国际控制柬埔寨的Star Vegas度假村与俱乐部，以及越南南部赌场Aristo国际酒店。Donaco国际去年的年报显示，林拱和与林拱耀分别持有17.4%和31.8%股权。

林国泰则出示两封信函，显示已故云顶集团创办人林梧桐2002年曾出资参与Aristo国际酒店，并将其中51%股权转至林致强家族持有的Donaco新加坡，其馀49%则归林致强。林梧桐也要林致强、建发实业和另外两人合作重组Donaco股权。

法律文件显示，林国泰兄长林致强已在2003年诉请破产，并拖欠13位债权人共1亿4662万令吉（约4740万新元），但林拱和与林拱耀却在2012年12月先后同意转移Slim Twinkle有限公司股票给林致强，林国泰指他们的做法违反林致强资产的遗嘱认证书。Slim Twinkle持有Donaco国际10.158%股权。

林国泰及林致华是在去年遭大哥拿督林致强的3名儿女起诉，掀起家族争产风波，林国泰的妹妹林秀琼过后也上庭起诉林国泰及建发实业，并要求法庭宣判建发实业所持有的云顶集团79万6250股归她所有，让这场争产案越演越烈。

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