佐哈利：普腾病了，该吃药了

（联合早报网讯）马来西亚财政部第二部长佐哈利表示，他知道马哈迪因政府出售普腾股权而十分失望，但普腾这个“儿子”生病了，需要服药治疗才能强化其未来。

佐哈利在《马来西亚前锋报星期刊》今天刊出的专访中表示，普腾在高峰时期每年售出20万辆车，现在暴跌至每月约5000辆，但普腾车厂的年产量其实高达35万至40万辆。“所以普腾怎么可能有盈利。”

马来西亚政联公司多元资源工业（DRBHCOM）上周三宣布，脱售普腾的49.9%股权给中国浙江吉利控股集团（Geely）。马哈迪次日即大力抨击当局的做法。

对于马哈迪坚持反对外资进入普腾的说法，佐哈利指出，多元资源工业仍持有普腾50.1%股权，加上普腾最终可能成功打入国际市场，这显示当局引进吉利控股成为普腾的外资伙伴并无害处。

佐哈利说：“如果第二国产车（Perodua）能与大发（Daihatsu）汽车合作，普腾为什么不能（与吉利合作）？”

马哈迪将1983年成立的普腾视为其工业化政策的重要像征，普腾也一度占有马国新车市场超过八成份额。不过随着马国开发汽车领域，普腾的市占率也锐减而被第二国产车（Perodua）取代。当局在2012年将亏损连连的普腾卖给在2012年出售给多元资源工业。

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