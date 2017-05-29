特朗普称女婿涉“通俄”是假新闻

（联合早报网讯） 刚结束七国集团（G7）峰会返回白宫的美国总统特朗普周日就其女婿库什纳被卷入“通俄”事件发起反击，发推文痛批媒体制造假新闻。

特朗普在推特发文说：“我认为，很多来自白宫的消息，都是一些媒体编造出来的。当媒体使用消息人士这些字眼，又不提及姓名，这些消息人士极有可能并不存在，是记者编造出来的。”

《华盛顿邮报》周五爆料，库什纳去年12月1日或2日，即特朗普宣誓就职之前，在纽约特朗普大厦会晤俄罗斯大使基斯利亚克。库什纳建议与克林姆林宫开建一条私密联络线，甚至提出通过俄罗斯在美国的外交设施进行此事，以确保该沟通管道不被监听。

据报道，美方窃听到了俄罗斯方面的通话，进而知晓库什纳的计划。了解这些情报的美国官员说，基斯利亚克对库什纳的计划感到“惊讶”，向上级汇报了库什纳的提议。

特朗普当选后，其竞选团队一再爆出与俄罗斯官员有接触，如今其女婿也被指有通俄之嫌，对特朗普尤为不利。

据报道，为防止通俄风波继续发酵，白宫成立以库什纳、总统高级顾问班农和白宫幕僚长普里伯斯为首的行动小组设法灭火。

据《纽约时报》报道，库什纳提出与俄设秘密沟通渠道的建议并未落实。

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