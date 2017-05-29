日本称朝射导弹落入日专属经济区

（联合早报网讯） 日本内阁秘书长菅义伟29日表示，朝鲜在日本时间当天早晨5时40分左右，从东部日本海一侧的元山发射了一枚弹道导弹，可能落入了日本的专属经济区（EEZ）。

菅义伟在新闻发布会上说：“朝鲜东部海岸发射的导弹落入日本专属经济区内。必须保障日本船只和飞机的安全。”

据悉，日方未收到飞机、船舶遭遇损失的信息。

韩国联合参谋本部29日发布消息称，朝鲜当天凌晨在江原道元山（Wonsan）一带试射一枚不明飞行物。

美国太平洋军透露初期分析称，近程弹道导弹飞行六分钟，落入了日本海。

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