韩军：朝今晨射飞毛腿导弹

（联合早报网讯） 韩国联合参谋本部（联参）推测，朝鲜29日凌晨5时39分许在江原道元山一带试射的是“飞毛腿”系列导弹，飞行距离约为450公里，韩美正在进行进一步分析。

联参表示，知情后已立刻汇报总统文在寅，文在寅指示于上午7时30分召开国家安全保障会议常任委员会会议。韩军正密切关注朝方动向，保持高度警戒。

若朝鲜试射的实为弹道导弹，这是朝鲜自本月21日在平安北道龟城一带发射“北极星2”型中程弹道导弹（MRBM）以来，仅隔八天再次发射弹道导弹，也是今年第九次试射弹道导弹。

本月14日，朝鲜发射使用液体燃料的“火星12”型中远程弹道导弹（IRBM），27日又试射“KN-06”地对空导弹。

军事专家认为，朝鲜以“北极星2”型和“火星12”型为基础，正在开发能打击美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）。朝鲜接连射弹可能是为了提高能搭载核弹头的弹道导弹的发射技术。

分析认为，朝鲜多次射弹也许意在展示不屈服于国际社会对朝施压的意志。七国集团（G7）27日在意大利举行峰会，当天发表联合公报谴责朝鲜发展核武，敦促朝鲜立即停止核武开发项目，并宣布加强制裁促朝弃核。

另有分析指出，朝鲜试射弹道导弹是在抗议美国政府加大对朝施压力度。美方已派遣“卡尔·文森”号核动力航母至朝鲜半岛周边海域，下月初还将派出“里根”号核航母，在半岛周边海域与“卡尔·文森”号进行联合演练。

文在寅执政后，韩国政府试图寻求通过对话解决朝鲜核导问题。朝鲜在此情况下接连射弹，使韩国政府的对朝政策面临严峻考验。有观点认为，在多端复杂的半岛局势下，朝鲜提高核导技术可能是为了增加谈判筹码。

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