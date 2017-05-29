意大利前总理建议与德同时举行大选

（联合早报网讯） 意大利前总理伦齐建议，下次大选与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

据路透社报道，德国将于今年9月24日举行大选，而意大利则将在明年5月之前举行大选，但外界有越来越多人臆测，意大利可能在秋天大选。

意大利总统马塔雷拉是唯一有权解散议会的人，他曾表示，唯有在议会通过新选举法，协调参众两院投票制度后才应举行选举。

执政的中间偏左民主党领导人伦齐28日在接受意大利《信使报》访问时说，民主党“不会要求提前选举，但也无惧提前选举”。

伦齐4月底重新获得民主党领导权后，表示支持提前选举。他说，意大利或有可能如中间偏右的前总理贝鲁斯柯尼所建议，以德国比例模式为范本，就投票制度达成一致。

伦齐说：“从理论上说是可以的，但我们应持谨慎态度……德国体系将是破除当前僵局的一个步骤，但并非所有问题的解决之道。建立一个执政联盟是非常危险的。”

分析认为，反建制的五星运动可能胜选，使得意大利成为投资者眼中欧元区最大的风险。近期民调显示，五星运动的支持率接近30%，与民主党不相上下。

伦齐指出，选举前意大利将处在金融市场的“特别关注之下”，而提前选举将减少不确定性，与德国同时选举可能有益。

他表示：“无论好坏，德国选举通常是欧洲政治的分水岭。从欧洲角度来看……与德国同时选举是有道理的，而且将使新议会立即开始致力于未来五年的经济政策。”

花旗分析师认为，虽然存在议会僵局的风险，但看好意大利提前选举的前景，因为这可以“消除反建制党派的部分潜在支持”。

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