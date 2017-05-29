大选在即 英首相支持率下滑

（联合早报网讯） 英国即将在下个月举行议会选举，多家民调机构公布的最新调查结果显示，曼彻斯特恐怖袭击发生后，首相特雷莎·梅的支持率急转直下，领先优势缩小，恐无法实现此前预想的“压倒性胜利”。

英国媒体认为，如果特雷莎·梅在选举中取得的议席优势未能超越其前任卡梅伦，那将意味着她的这场政治赌博以失败告终。

路透社28日公布四家民调机构的最新调查结果显示，特雷莎·梅与工党领袖科尔宾相比，虽然支持率仍占优势，但领先幅度缩小了2至6个百分点。这意味着，定于6月8日举行的议会选举将比此前预想得激烈。

特雷莎·梅今年4月宣布提前举行大选，以便新政府更好地代表英国与欧盟进行脱欧谈判。当时，外界普遍认为，她将在选举中大获全胜，甚至把老对手工党“赶尽杀绝”。

据新华社报道，英国民调委员会主席、知名选举学专家柯蒂斯说：“特雷莎·梅在这场选举中获胜应该不存在问题。但关键在于，她的领先优势有多少。目前来看，她已经无法保证获得此前预想的压倒性胜利。”

对于特雷莎·梅支持率突然走低，一些政治学专家认为，这一方面是由于民众与新任首相之间的“蜜月期”结束，另一方面缘于保守党在社会福利方面提出的新政策不受欢迎。

曼彻斯特恐怖袭击发生后，身为前内政部长、此前主管警察和国内情报机构事务的特雷莎·梅却丝毫没有支持率走高的迹象。

面对急转直下的选情，保守党选举战略专家克罗斯比给特雷莎·梅出了一条“妙计”——把选举论战重点重新拉回到“脱欧”。根据克罗斯比的说法，保守党今后几天要向选民传达一条信息，即要与欧盟谈妥脱欧，只有特雷莎·梅一人可以托付。

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