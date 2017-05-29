英警扣押第15名恐袭嫌疑人

（联合早报网讯） 英国执法部门发布消息说，警方为调查曼彻斯特体育馆恐怖袭击事件再次扣押一名19岁男子，此为因该案被扣押的第15名嫌疑人。

曼彻斯特警方通过推特发表声明说：“警方人员5月28日在搜索行动中扣押了一名19岁的男子，该男子涉嫌违反有关恐怖主义的法律。”

5月22日晚上，22岁的阿贝迪在美国女歌手亚莉安娜于英格兰西北部曼彻斯特市举行的演唱会上引爆炸弹，导致22人死亡，另有64人受伤。

据了解，目前共有13人因涉及这起爆炸案被警方扣留。阿贝迪的父亲和弟弟也在利比亚被逮捕。

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