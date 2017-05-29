（联合早报网讯） 据美国媒体报道，美国中部地区27日晚间出现恶劣天气，这波恶劣天气隔天清晨移至南部和中南部地区，给当地带来了具破坏性的强风和比垒球还大的冰雹。

据报道，27日，美国中部地区从堪萨斯州东部到阿肯色州和下俄亥俄河谷遭遇风暴袭击。当天下午，密苏里州的部分地区还降下了比垒球还大的冰雹。

此外，密苏里27日还出现龙卷风天气，不过目前尚未有人员伤亡报告。

在肆虐了中部地区后，这股恶劣天气28日移至密歇根州到德州的广大地区，虽然威力不及前一天的风暴，但仍带来破坏，并影响民众出行。

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