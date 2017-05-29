马环境部长：今年料无烟霾问题

（联合早报网讯） 马来西亚天然资源及环境部长旺朱乃迪28日表示，印度尼西亚政府已采取应对林火的举措，所以有信心马国今年不会再面对如往年般严重的烟霾问题。

据《星洲日报》报道，旺朱乃迪当天出席移交斋戒月援助金活动后说：“在印尼方面的保证下，我相信我国今年不会再面对严重的烟霾问题。”

旺朱乃迪说，马国在2015年跟印尼曾展开多次会谈，其中包括首相纳吉亲自率团会晤印尼总统佐科。他本身也会见了印尼环境及森林部长和国会议员，要求印尼停止烧芭，让马来西亚和新加坡远离烟霾。

旺朱乃迪说，如果印尼出现林火时需要协助，马国可派员前往支援，此献议获印尼政府接受。他指出：“印尼在2016年分别成立了一个新单位应对林火问题，以及组织一个专门扑灭林火的特殊行动小组，此小组是由军警和安全部队组成的。”

旺朱乃迪解释说，新加坡设有一个气象中心，一旦印尼或大马任何地区出现林火，便会发出警告，因此有关国家便会派员前往灭火。

他说，去年虽然在印尼有侦测到100到200个热点，不过却没有发生大规模林火，所以未造成严重的烟霾问题。那时马国只受烟霾影响一次，即在马六甲和柔佛持续两天，而新加坡也只受困扰一天。

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