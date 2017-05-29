美国或禁止国际航班乘客带膝上电脑登机

（联合早报网讯）美国国土安全部长凯利28日说，美国可能会禁止所有进出国际航班的乘客携带膝上电脑和大型电子设备登机。

凯利28日在“福克斯星期天”节目中做出上述表示。他说，有迹象表明，随身携带的电子设备对航班的确存在威胁。美国打算提高航班的安全标准，包括更严密地检查随身携带上机的物品。

凯利说，恐怖分子处心积虑要击落美国航空公司客机，尤其是飞机上都是美国乘客的航班。但他表示，目前还没有确定实施任何措施的时间表。

他说，为了避免托运行李付费，乘客通常将随身携带的行李塞满，造成安检时检查人员更不容易看清楚行李内的物品。

目前，美国运输安全管理局已经在10个机场实行新的检查程序，对乘客随身行李里的膝上电脑等单独检查。凯利说，有可能把这项检查程序扩大到全美范围。

正值美国阵亡将士纪念日长周末，凯利表示，没有针对美国的特定威胁，但随着伊国组织在叙利亚和伊拉克受挫，他们或许会在其他地区制造恐怖事件，比如刚刚发生的英国曼彻斯特音乐会的炸弹袭击。

今年3月，由于担心隐藏爆炸物，美国政府曾宣布中东和北非10个机场进入美国航班的乘客不得携带膝上电脑和其他大型电子设备，必须托运。这些机场所在国家包括阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其等。

虽然航空公司担心这项禁令会影响乘客的需求，但谁也不想飞机发生事故。达美航空和联合航空高层均表示愿与国土安全部合作。

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