吉打30亿令吉中资产业园喊停

（联合早报网讯）中国鲁海丰食品集团在马来西亚北部吉打投资30亿令吉（约9.7亿新元）打造的“鲁海丰吉打港口综合农渔产业园”，由于填海前没向当局提交环境评估报告而遭吉打环境局下令停止填海。这也是中资近年大举进入马来西亚以来，当局首次以环境理由暂停相关工程。

吉打州政府负责地方政府事务的行政议员峇德鲁希山昨天表示，发展商之前向亚罗士打市政局申请填海工程准证时，当局批准发展商在吉打港口展开面积五英亩（约两公顷）的填海工程，以便进行这项投资案的动土礼。

峇德鲁希山说，当局过后发现发展商在规定的五英亩范围以外填土，环境局因此发出上述禁令。他说，发展商也必须按程序另外向环境局提呈环境评估报告。

古邦罗丹区州议员纳希尔表示，吉打环境局总监阿末卡马鲁已在该发展商办事处贴出禁令。根据禁令，“鲁海丰吉打港口综合农渔产业园”的发展商本月15日起禁止在吉打港口继续填海，直至另行通知为止。

“鲁海丰吉打港口综合农渔产业园”包括兴建渔业商业码头、交易市场、冷藏基地、水产品加工基地、商业行政办公区、住宿培训和休闲区等。鲁海丰希望将吉打打造成日本以外的国际最大规模金枪鱼（tuna）交易中心，将其现有40万吨的年鱼产量增加到100万吨。

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