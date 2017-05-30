美情报公司分析指WannaCry幕后犯罪分子“以中文为母语”

（联合早报网讯）勒索软件“WannaCry”肆虐全球，最新分析指背后的犯罪分子“似乎以中文为母语”。

据BBC报道，根据美国情报公司“Flashpoint”的语言分析，这病毒软件发布的勒索信息多达28种语言，但只有中文版本在语法和标点符号使用上“非常地道”，显示写中文版勒索信息的人是以中文为母语或中文极其流利。

研究人员指，中文版的勒索信文法准确，篇幅较长，而且很有可能是用拼音输入，因为“帮助”（bang zhu）写成了“帮组”（bang zu），另外，“week”用“礼拜”来表达，符合中国南方、香港、台湾及新加坡华人的使用习惯，还有“anti-virus”用的是“杀毒软件”来表示，符合中国人的说法。

分析相信只有中文版及英文版的勒索信息是真人写成，其他语言则似乎是由Google翻译，但英文版亦有使用了一些不常用的词句，如“但你没有足够时间”时则写成“But you have not so enough time”。

早前调查人员曾怀疑WannaCry背后的犯罪分子正匿藏朝鲜，但Flashpoint指出，勒索信息中的朝鲜版是从英文版翻译过去，而且翻译水平很差。

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