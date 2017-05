美情报公司分析指WannaCry幕后犯罪分子“以中文为母语”

(联合早报网讯)勒索软件“WannaCry”肆虐全球,最新分析指背后的犯罪分子“似乎以中文为母语”。

据BBC报道,根据美国情报公司“Flashpoint”的语言分析,这病毒软件发布的勒索信息多达28种语言,但只有中文版本在语法和标点符号使用上“非常地道”,显示写中文版勒索信息的人是以中文为母语或中文极其流利。

研究人员指,中文版的勒索信文法准确,篇幅较长,而且很有可能是用拼音输入,因为“帮助”(bang zhu)写成了“帮组”(bang zu),另外,“week”用“礼拜”来表达,符合中国南方、香港、台湾及新加坡华人的使用习惯,还有“anti-virus”用的是“杀毒软件”来表示,符合中国人的说法。

分析相信只有中文版及英文版的勒索信息是真人写成,其他语言则似乎是由Google翻译,但英文版亦有使用了一些不常用的词句,如“但你没有足够时间”时则写成“But you have not so enough time”。

早前调查人员曾怀疑WannaCry背后的犯罪分子正匿藏朝鲜,但Flashpoint指出,勒索信息中的朝鲜版是从英文版翻译过去,而且翻译水平很差。

免费试阅14天