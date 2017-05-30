金正男案转交高庭审理

（联合早报网讯）朝鲜领袖金正恩同父异母长兄金正男遇害一案，今天在雪邦推事庭案件过堂，法官下令把此案转到高等法院审理。
至于高庭会在几时审讯，目前仍未定下日期。
金正男今年2月13日在吉隆坡国际机场遭人毒杀。
被控谋杀金正男的两名被告、越南女子段氏香（28岁）和印度尼西亚女子西蒂艾莎（25岁），上月通过代表律师向雪邦推事庭申诉，不满马来西亚政府释放三名朝鲜籍嫌犯，以及投诉警方拒绝提供案发现场的闭路电视、三名朝鲜男子的口供等资料，令辩方无法准备辩词。
西蒂艾莎和段氏香一旦罪成，刑罚是强制性死刑。
（联合早报网讯）朝鲜领袖金正恩同父异母长兄金正男遇害一案，今天在雪邦推事庭案件过堂，法官下令把此案转到高等法院审理。
至于高庭会在几时审讯，目前仍未定下日期。
金正男今年2月13日在吉隆坡国际机场遭人毒杀。
被控谋杀金正男的两名被告、越南女子段氏香（28岁）和印度尼西亚女子西蒂艾莎（25岁），上月通过代表律师向雪邦推事庭申诉，不满马来西亚政府释放三名朝鲜籍嫌犯，以及投诉警方拒绝提供案发现场的闭路电视、三名朝鲜男子的口供等资料，令辩方无法准备辩词。
西蒂艾莎和段氏香一旦罪成，刑罚是强制性死刑。
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