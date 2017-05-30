金正男案转交高庭审理

学校假期到了, 最让作为父母的你烦恼的是:(2017年5月26日开始投票)

Choices 经济不好, 却需要带孩子去家庭旅行 上班时间孩子没人管, 怕孩子学坏 活动和计划太多但时间不够用! 假期可以长一点吗? 孩子功课太多, 有放假等于没放假 没烦恼, 孩子放假又不是我放假 经济不好, 却需要带孩子去家庭旅行 16.71% (176 votes) 上班时间孩子没人管, 怕孩子学坏 39.41% (415 votes) 活动和计划太多但时间不够用! 假期可以长一点吗? 7.22% (76 votes) 孩子功课太多, 有放假等于没放假 20.7% (218 votes) 没烦恼, 孩子放假又不是我放假 15.95% (168 votes) Total votes: 1053