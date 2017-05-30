韩国明天把获救朝鲜船员送回国

（联合早报网讯）韩联社报道，韩国统一部今天表示，明天将把获救的六名朝鲜船员送返朝鲜。

统一部官员向记者表示，获救朝鲜船员健康状况良好，全部希望返回朝鲜，因此将于明天上午9时许，将渔船和六名船员送至北方界线（NLL）。

该名官员表示，统一部当天上午通过板门店热线、平壤机械室直通电话和西海军事热线等向朝方通报送返安排，但朝方未作回应。

本月27日，两艘朝鲜渔船在朝鲜半岛东部海域翻船，船上各有三名船员，相继被韩国海警救起。两艘渔船中一艘无法修复，另一艘修好后明日将乘载六名船员返回朝鲜。

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