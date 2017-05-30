教总希望当局规定华小高职资格

（联合早报网讯）马来西亚华校教师会总会（教总）希望教育部发出通令，明文规定华小正副校长必须具备马来西亚教育考试文凭（SPM）华文优等的资格。教总主席王超群指出，近年多起发生一些人出任华小校长或副校长时，由于华文资格不符而引起争议。

王超群昨天在教总第66届代表大会上指出：马国内阁1988年通过华小五个行政高职的条件，即担任校长、第一副校长、第二副校长和下午班主任等四个职位，都必须具备马来西亚教育文凭或初级教育文凭（SRP）或相等学历的华文资格。“至于第五个高职－课外活动主任，虽然不需要拥有正式的华文资格，但却必须懂得华语华文。”

王超群指出，虽然教育部一直都按内阁这项方案委派华小正副校长，却一直没有发出正式通令。“这导致时间久了，或是负责官员换人了，有些时候就发生调派不符合资格者到华小担任正副校长的事件而引起华社抗议。”

他说：“一些州教育局甚至表示，华小校长不需要任何有关华文资格的正式文凭，只要会听、会讲和会写华文就可以了。”

华小高职的华文资格在马来西亚一直是敏感议题。这是因为时任教育部长安华在1987年安排不谙华文与华语者出任华小高职，结果引起华人朝野政党联手抗争，最终导致时任首相马哈迪发动大规模逮捕华教工作者与反对党领袖的“茅草行动”。

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