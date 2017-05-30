粮农组织就罗非鱼受病毒侵害发警告

（联合早报网讯）联合国粮食与农业组织发布特别警报：一种传染性很强的疾病正在一种主要的食用鱼－－罗非鱼（tilapia）中传播。粮农组织敦促各国对疫情予以重视，并采取风险管理措施。

联合国新闻引述粮农组织全球信息及预警系统5月26日发布的警告说，罗湖病毒（TiLV）现已在三大洲五个国家得到确认，包括哥伦比亚、厄瓜多尔、埃及、以色列和泰国。

粮农组织渔业资源官员莱因塔索（Dr. Melba Reantaso）指出，虽然罗湖病毒不会传染人类而引起公共卫生问题，但可以导致受感染的鱼大量死亡。

莱因塔索说：“对于进口活罗非鱼，我们的建议是要采取风险管理措施，以降低进口的罗非鱼中携带病毒的可能性，为此应采取的措施包括根据世界动物卫生组织的《水生动物卫生法典》的规定进行诊断测试，此外要发布国际健康证书，证明罗非鱼来自没有受病毒感染的国家。”

目前尚不清楚食鱼鸟类和哺乳动物等是否会携带罗湖病毒，以及病毒是否可以通过冷冻的罗非鱼产品传播。

感染罗湖病毒的鱼通常表现为食欲不振，游动缓慢，皮肤损伤和溃疡，眼部异常和晶状体混浊。泰国暴发的疫情导致高达90％的种群死亡。

罗非鱼价格实惠、杂食性高，对高密度养殖方式具有耐受性，同时通常对疾病的抵抗能力较强。罗非鱼是世界第二大水产养殖品种，已成为全球粮食安全和营养的支柱。2015年世界罗非鱼养殖和捕捞产量达到640万吨，价值约98亿美元（近136亿新元），全球贸易额达到18亿美元。

中国、印度尼西亚和埃及是罗非鱼的三大主要生产国。

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