调查：韩国有娃夫妻双薪比重低

（联合早报网讯）统计显示，韩国双职工新婚夫妇生育子女后，女方多选择放弃工作，而且职场女性的平均生育率低于不工作的女性。

韩国统计厅针对2013年11月1日起一年内登记结婚的23万5000对夫妇的生育情况、所持房产及经济活动等进行分析。到2015年11月1日，有子女的夫妇占整体受访者的55.5％（13万对），同比增加33个百分点。2014年11月1日起一年间生头胎或二胎的夫妇占比为34.1％（8万对）。由此可知，每对夫妇所生的平均新生儿数从2014年的0.23名增至2015年的0.57名。到2014年10月，双职工夫妇占比为49.7％（11.7万对），但一年后减少5.2个百分点，为44.4％（10.4万对）。

韩国联合通讯社引述统计厅30日发布的的报告说，同时，子女数越多的夫妻中，双职工比重越低。从2014年登记结婚的初婚夫妇（2014年11月1日起一年间）生育与经济活动关系来看，生头胎后，新婚夫妇双职工比重从50.8％锐减至31.2％。生育二三胎的夫妻中，双职工比重从27.9％进一步减至24.0％。分析认为，这主要是因为女方在生育后中断经济活动。女方生头胎后有14.5％选择辞职，生育后重新开始经济活动的女性仅为3.7％。

据统计厅分析，婚后继续工作的女性平均生育数较低。为了缓解低生育率问题，政府有必要积极帮助女性兼顾事业与家庭。

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