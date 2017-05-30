文在寅与安倍通话讨论朝核求同存异

（联合早报网讯）韩国总统文在寅30日下午应日本首相安倍晋三之请与其通电话20分钟，讨论应对朝鲜日前试射弹道导弹。韩日首脑就当前应加大对朝制裁施压力度达成共识，但日方不愿与朝对话被利用，与韩方立场有异。

韩联社报道，安倍在电话中指出，朝鲜已连续三周发射导弹挑战国际社会，这是无法容忍之举，只能通过中国的经济压力和美国的军事压力迫使朝鲜严肃对待。他认为当前不是对话时机，应强烈要求中国停止对朝供应石油及制品。

安倍称，无论对朝释放何种信号，朝鲜都会按计划发展核武器，为了对话而对话没有意义，不应被朝鲜利用让其赢得时间，日方打算采取具体行动遏制朝核威胁。安倍也邀请文在寅尽早访日。

文在寅表示，充分理解安倍担心朝鲜不断挑衅危及日本安全，同样认为对话时机未到，应提高制裁和施压水平。

但文在寅指出，应谋求解决朝核问题的治本之策，制裁和施压应以引导朝鲜坐到弃核谈判桌前为最终目标，国际社会应在强有力地反制挑衅的同时，不断提醒朝方只要弃核即可对话。

文在寅认为，美国总统特朗普的想法也与他相同。

文在寅高度评价日本主导促成七国集团通过朝核宣言并致谢。文在寅希望与安倍持续对话，并愿意接见安倍派至韩国的特使，当面磋商朝核事务。

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