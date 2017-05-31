（联合早报网讯）白宫通讯联络办公室主任达布奇（Mike Dubke）30日表示，因“个人原因”他将辞去现职。

据美国媒体猜测，达布奇辞职的真实原因可能与白宫新闻团队“危机公关”不力有关。特朗普团队近期可能发生一连串人事变动。

达布奇30日表示，他已于本月18日递交了辞呈，具体离职时间尚未确定。他拒绝对白宫幕僚团队内部是否处于混乱做出评论，并表示他已就辞职一事与特朗普本人进行过沟通。

47岁的达布奇在进入白宫前曾长期供职于通讯联络和公关公司。今年2月，达布奇被任命为白宫通讯联络办公室主任。

据《华盛顿邮报》报道，达布奇与斯派塞领衔的白宫新闻团队经常被特朗普及其他白宫高级别官员批评。该团队被认为没有充分为特朗普解忧，在解职联邦调查局前局长科米、涉俄调查等问题上应对不力。

《国会山报》报道称，独立检察官穆勒的任命被看作是达布奇失职的最直接表现，特朗普因此对其失去信心。

达布奇辞职后，斯派塞会否步其后尘引发猜测。自今年1月担任白宫发言人以来，斯派塞多次与媒体“交恶”，还发表过一些争议性言论。有分析认为，白宫与媒体关系紧张一定程度上与斯派塞的处置不当有关，因此不排除特朗普重组白宫新闻团队的可能。

但美国有线电视新闻网援引多位匿名消息源的报道称，达布奇的离职可能仅是个案。未来仍有数名幕僚可能离职，但不会发生“洗牌式”的重组。达布奇的继任者人选尚未确定。

斯派塞在30日的白宫例行记者会上否认特朗普团队将会发生重大人事变动。他说，特朗普总统与他的幕僚团队合作得非常愉快，他只是对“假新闻”的传播和蔓延感到沮丧。

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