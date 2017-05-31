特朗普律师拒绝配合国会涉俄调查

（联合早报网讯）美国总统特朗普的私人律师科亨证实，负责调查俄罗斯干涉美国大选的参众两院情报委员会要求他提供相关信息，但科亨表示拒绝。

美国参众两院和联邦调查局（FBI）都在进行俄罗斯干涉2016美国大选的相关调查，其中包括特朗普竞选团队和俄罗斯的关系。

此前，国会相关调查委员会已向前国家安全顾问弗林及特朗普竞选团队主席马纳福特、顾问佩奇和斯通等人索取相关涉俄文件，马纳福特等三人皆配合调查，弗林则在一周前引用宪法第五修正案“不得自证其罪”的权利，拒绝向参议院情报委员会提供相关文件。

特朗普的私人律师科亨30日向ABC、NBC等媒体证实，参议院和众议院的调查人员确实要求他提供与俄罗斯政府相关的人任何联系的信息和证词，但他已经拒绝，理由是相关要求措辞不清、过于宽泛、无法回答。

科亨称，到目前为止，没有任何证人、文件或证据将他与所谓的俄罗斯阴谋联系起来。他说，这并不奇怪，因为根本就什么都没有。

NBC报道，科亨长期为特朗普和特朗普集团工作，并曾是特朗普集团的执行副主席，也是他的特别顾问。据一名英国前情报人员称，科亨曾参与一次在布拉格的秘密会议，该会议讨论俄罗斯黑客入侵民主党电脑系统。对此，科亨坚决否认。

另有报道说，此前拒绝与国会合作的弗林将于下周前提供相关涉俄文件。据匿名消息人士称，这些文件与弗林的两个公司及其个人相关。

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