普京：俄美可就关键问题达成共识

（联合早报网讯）正在法国访问的俄罗斯总统普京表示，美国政治官僚非常严重，经常阻碍落实最良好的计划，但是俄美可以、也应该就最关键的问题达成共识。

普京说：“我和不同的美国总统交流过，总统在更换，但是政策并没有。你们知道为什么吗？因为政治官僚程度很严重。”

他说：“但是我还是有一定的谨慎乐观，我认为，我们可以也应该就关键问题达成共识。”

普京表示：“我们做好准备等待，但我们希望，俄美关系有朝一日将能够正常化。”

谈及北约，普京表示，北约东扩政策是没有远见的，北约与俄罗斯应联合起来应对国际恐怖主义。

据中通社报道，普京指出，苏联解体后，北约曾表示不会扩张。但事实上，北约建立新安全体系的行为破坏了战略平衡，对国际安全构成了威胁。

普京表示，北约应停止把俄视作威胁，双方关系的前景是在包括安全领域的各个方面开展合作，联合起来应对国际恐怖主义

去年7月，北约成员国领导人在华沙峰会上决定加大在中东欧的军事存在，在波兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚共部署4个营的多国部队，分别由美国、德国、英国和加拿大承担驻军领导责任。驻军计划今年开始实施，此举被视为北约加大对俄罗斯的威慑，引发俄方强烈不满。

立陶宛国防部本月30日宣布，随着200名挪威军人飞抵立陶宛，北约驻立陶宛多国部队完成部署。

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