中国推“一带一路” 资金流向东南亚

（联合早报网讯）自上个世纪80年代以来，东南亚国家接收的投资主要来自日本，而如今, 他们找到了新的资金来源－－中国。

彭博社引述金英控股的数据报道，2015年，中国企业对东南亚国家的的直接外商投资(FDI)达到创纪录的146亿美元（202亿新元），较此前一年几乎翻了一番，与十年前的1亿5600万美元相比更是一个飞跃。来自中国的投资还正在由制造业、采矿业和农业扩展至金融业，以及广告和旅游等在内的商业服务业。

坐拥数万亿美元的资金，中国正在迅速积累海外资产，向全球强国之一迈进。中国把目光转向东南亚的部分原因在于当地制造业成本较低，另一个原因是则是中国国家主席习近平的重新打造连接亚洲与欧洲古老丝绸之路的战略。

马来亚银行驻新加坡经济师Lee Ju Ye接受采访说，由于增长快速、当地市场巨大，东南亚正成为吸引中国直接外商投资的目的地；东南亚国家也需要外资为他们的财政和基建投资提供资金。中国带来了现成的资金与专业技术，并且在“一带一路”倡议的提振下，中国对该地区的投资将继续增长。

就在本月，习近平承诺提供5400亿元人民币(1096亿新元）融资，并鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币，以支持一带一路战略。瑞信估计，未来五年，中国有望向一带一路项目下的62个国家－－包括东南亚国家－－最多投资5020亿美元。目前在东南亚，中国最大的投资目的地是新加坡。

中国也在抢占竞争对手的市场份额。花旗的研究显示，中国去年对新加坡、马来西亚、泰国、印尼和菲律宾这五个最大的东南亚国家的投资增至135亿美元，首次超过日本的投资。

在由十个成员国构成的亚细安中，中国仍需继续努力。据马来亚银行的数据，2015年，东盟接收的最大外商直接投资来源是东南亚国家本身。排在第二位的是欧洲联盟，随后是日本和美国。

要想超越这些对手，习近平主席将需要多掏掏腰包。

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