新加坡驻马最高专员反驳《前锋报》

（联合早报网讯）马来西亚亲巫统的马来日报《马来西亚前锋报》在社论中批评新加坡的绩效制歧视马来人，新加坡驻马最高专员梅农为此发表公开信反驳，并指这项指控毫无根据及挑拨离间。

《前锋报》星期天刊登由编辑群集体组成、以笔名“阿旺士拉末”（Awang Selamat）撰写题为《第二位马来总统》的社论，指新加坡一直采用任人唯贤的绩效制，其实是歧视马来人的借口，并指新加坡的绩效制受操控是众所周知的事。

对此，梅农周二在新加坡驻马最高专员署官方网站发布一封给《前锋报》的公开信，强调绩效制是新加坡治国方针的关键，而政府没有以此来歧视任何族群。

他说：“我们的公民无论种族、语言或宗教，都有平等的机会。我们的政策也是根据这个而制定。”

他指出，过去50年，新加坡马来社群在社会与经济上有显著的发展，并非因为他们享有特权，而是他们在公平与公正的社会里，付出自己的努力取得成功。

他说：“马来学生在全国考试中表现优异。新加坡的绩效制从未受到操控或被用为歧视马来社群或任何社群的借口。”

梅农认为，《前锋报》可能误解了新加坡总统选举制度的修改事项。他解释，在保留选举制中，马来总统候选人必须和非保留选举制的候选人一样符合参选条件。

他指出，作为国家元首，总统是国家的象征，代表全民而非其族群。“这些是阿旺在社论中随意忽略的重要事实。我建议阿旺详读李显龙总理和张志贤副总理在国会提呈宪法修正案时（针对总统选举事项）发表的演讲。”

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