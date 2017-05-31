马国冻结MBI及Mface逾亿令吉资金

（联合早报网讯）马来西亚国内贸易、合作社及消费部宣布，已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了MBI集团及Mface国际有限公司的1亿7700万令吉（约5700万新元）资金，但未逮捕任何人。

MBI集团及Mface国际有限公司被指与之前闹得沸沸扬扬的JJPTR（JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”）一样，涉及非法集资活动。

贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰今日召开记者会指出，该部执法组与警方、国家银行（央行）、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于周一（29日），在槟城和吉隆坡联手展开代号为“代币行动”（Ops Token）的反金字塔传销行动，冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，其中包括43个是公司户头，及48个私人户头。

他说，这些户头分别在八家银行开设，相信其用途就是洗黑钱。

他也说，上述跨部门的大型反金字塔传销行动动员了93名执法官员，前往槟城和雪隆一带六个场所展开大搜查，分别是三间住家、MBI集团旗下的槟城M Mall商场，以及两家公司的办公大楼，并从现场取回大量文件、转账记录、电脑器材等，还有涉及洗黑钱的财务与奢侈品，包括金条、名牌包、名表和珠宝等。

当局还充公了数个随身碟（Pendrive），据悉里头储存了大量MBI集团及Mface国际有限公司如何集资及资金流动的资料，相信有助于查明此案。

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