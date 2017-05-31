亚洲安全会议6月召开 对朝加强国际合作

（联合早报网讯）亚洲安全会议将于6月2日至4日在新加坡举行，以亚太地区为中心的各国防长及军方相关人士将共商地区局势及防卫合作。美国方面将由国防部长马蒂斯出席，预计他将强调美国重视亚太地区稳定的立场，瞄准以罕见的节奏反复发射弹道导弹的朝鲜，谋求与各国加强合作。

共同社报道，马蒂斯拟于6月3日与日本国防部长稻田朋美及韩国国防部长韩民求举行日美韩防长会谈，确认加强对朝施压。此外还计划举行与日本及澳大利亚的三国防长会谈。

他还将与亚细安各国防长交换意见，推动强化与亚细安国家的关系。日美韩、日美澳三国会谈中或将汇总联合声明，涉及朝鲜问题的内容引人关注。

中国军方干部预计也将出席亚洲安全会议。除了成为东亚局势不稳定因素的朝鲜核与导弹问题，中国在南中国海以强化实际控制为目的进行大规模填海造岛问题也将成为议题。

美国特朗普政府5月25日在由中国实际控制的南沙群岛美济礁（Mischief Reef）海域实施了“航行自由”行动。关于为对抗对海洋权益的“过度主张”而准备继续该行动的美国，中方在会议上的发言和反应也将成为焦点之一。

亚洲安全会议由英国智库国际战略研究所（IISS）主办，每年在新加坡举行，今年是第16届。

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