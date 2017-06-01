美国签证新措施招致抨击

（联合早报网讯）美国政府推出新措施，要全球的美国签证申请人填写一份新的调查问卷，并提供过去五年的社交媒体信息及15年来的个人信息，马上引起外界抨击，指这给申请人增加额外负担、延长办理签证时间，或者令有意前来深造的国际学生和其他国家的科学家却步。

新措施出炉前，白宫曾向公众咨询，结果招致教育官员和美国学术团体的猛烈批评。尽管如此，白宫管理及预算办公室（Office of Management and Budget，简称OMB）仍然在5月23日批准新措施。

按照新的签证办理程序，大使馆的领事官员可以要求申请者提供众多的额外资料，包括所有之前的护照号码、过去五年的社交媒体信息、电邮邮址和电话号码，以及长达15年的个人信息包括地址、受雇与旅游的资料。

国务院一名官员说，当官员认为有必要时，就会向申请者要求额外信息。这些信息是要“确定申请者身份，或以此展开更多事关国家安全的审查。”

处理移民事务的律师及专家认为，要求提供过去五年的社交媒体信息和15年来的个人信息，这些新规定是在为难申请者，因为一般人总会犯下一些无心的过失，或完全不记得这方面的信息。

美国旧金山一名律师尤素福扎代赫说，按新规定，领事官员掌握审批签证的“决定权”，事后没有任何人或机构可以质疑此决定。

自从特朗普今年初上台后，就誓言要加强国家安全及边界保护，建议增加拨款给军方和要邻国墨西哥为建造美国南部的边界围墙埋单。此外，特朗普曾经要对六个穆斯林人口居多的国家实施旅游禁令，不过美国上诉庭拒绝执行，指这是歧视的举措，好些地方政府也相继对此禁令提出司法挑战。

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