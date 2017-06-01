大闹马航客机男子疑是精神病患

（联合早报网讯）马来西亚交通部澄清，周三晚从澳大利亚墨尔本飞往吉隆坡的马航航班，是因为一名乘客醉酒闹事，谎称携带炸弹而被迫折返墨尔本机场，并非是有恐怖分子企图骑劫客机。

交通部长廖中莱今日指出，马航MH128客机是因为一名斯里兰卡籍乘客企图闯入驾驶舱，导致飞机折返迫降。

澳洲警方透露，闹事男子名叫马可斯（25岁），他在登机前的数小时才刚获准离开精神科中心。他被捕后迅速被控，但他缺庭；其代表律师指他患有精神病急需治疗，但没有向法庭申请保释。他目前被收押，此案将于8月24日预审。

马可斯被控违反航空罪行法22和24条文，即恐吓、虚报及危害飞航安全。一旦罪成，最高刑罚是监禁10年。

马航周三晚发表声明说，载有337名乘客和机组人员的MH128客机，是于当晚11时11分从墨尔本起飞，原定在隔日即6月1日清晨5时28分抵达吉隆坡，但途中一名乘客企图闯入驾驶舱，机长被迫折返墨尔本。

马航也说，已安排该航班今晚再次起飞，预计明天凌晨会抵达吉隆坡。

据澳洲媒体报道，MH128周三晚起飞约20分钟后，一名男乘客（马可斯）突然称身上有炸弹，并企图闯入驾驶舱。机组人员及数名乘客立即上前阻止，机长获悉后决定折返墨尔本。当局随后关闭机场让警方调查，影响了其他航班起降，一些航班被迫改降邻近机场，而马可斯当场被逮。

《悉尼先驱晨报》引述维多利亚州警长阿什顿表示，马可斯是持学生签证进入澳洲。事发时他手持的不是炸弹，也不是行动充电器，而是一个装有音乐扬声器的塑胶袋。“我们起初根据所掌握的报告，把它当作反恐事件，但后来确认这是涉及精神健康的事件。”

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